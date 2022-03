Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hasbergen: Tödlicher Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr

Hasbergen (ots)

Ein tödlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Montag um kurz nach 07 Uhr auf der Holzhauser Straße. In Höhe der Einmündung An der Wüste kollidierten zwei Pkw im Begegnungsverkehr. Eine 27-jährige Frau aus Georgsmarienhütte kam bei dem Unfall ums Leben. Eine 48-jährige Frau aus Hasbergen erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr die 27-jährige Frau die Holzhauser Straße in Richtung Hasbergen. In einer langgezogenen Linkskurve verlor die Frau auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihren Seat Ibiza und kollidierte fast frontal mit einem entgegenkommenden Skoda Enyaq. Der Seat blieb nach dem Zusammenstoß auf der Fahrerseite liegen. Der Skoda überschlug sich und kam in einem Straßengraben zum Stillstand. Die Feuerwehr musste die 48-Jährige aus ihrem Pkw befreien, sie wurde in ein Osnabrücker Krankenhaus gebracht. Für die 27-jährige Frau kam jede Hilfe zu spät, sie erlag ihren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Die Polizei führte eine maßstabsgetreue Aufnahme der Unfallstelle und aller Spuren durch.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Unfallstelle gerufen, die beiden Pkw wurden beschlagnahmt. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten wurde die Holzhauser Straße voll gesperrt. Mit Betriebsstoffen verschmutztes Erdreich soll ausgebaggert werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell