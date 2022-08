Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald

Hohberg, A5 - Zwei Auffahrunfälle mit mehreren Fahrzeugen

Schutterwald / Hohberg (ots)

Insgesamt sechs Fahrzeuge waren am Dienstagvormittag auf der A5 in zwei Auffahrunfälle bei Schutterwald und Hohberg verwickelt. Die erste Kollision ereignete sich kurz vor 9 Uhr. Ein 18 Jahre alter BMW-Fahrer prallte hierbei in das Heck eines verkehrsbedingt abbremsenden VW-Lenkers und schob den Golf auf einen davor befindlichen Renault Twingo. Rund eine Stunde später eine identische Konstellation. Eine 51-jährige Citroen-Fahrerin erkannte zu spät, dass ein vorausfahrender Audi-Lenker aufgrund erhöhtem Verkehrsaufkommen abbremsen musste und kollidiert mit dem Heck des Q7. Ein dem Citroen nachfolgender Mercedes-Fahrer wurde durch die Verkehrssituation ebenso überrascht und konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Der 47-Jährige stieß in der Folge mit dem Citroen zusammen. Glücklicherweise kamen bei den beiden Unfällen keine Personen zu Schaden. Insgesamt entstand an den sechs Fahrzeugen ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Zwei nicht mehr fahrtaugliche Autos mussten abgeschleppt werden.

