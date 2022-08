Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Nach Kollision leicht verletzt

Lahr (ots)

Auf der Mietersheimer Hauptstraße kam es am Dienstagmorgen nach einer Vorfahrtsmissachtung zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einer 63-jährigen Fahrradfahrerin. Ein 58-jährige BMW-Lenker befuhr hierbei gegen 6:30 Uhr die Otto-Hahn-Straße in Richtung Mietersheim. Beim Abbiegevorgang nach links in die Mietersheimer Hauptstraße kollidierte er mit der vorfahrtsberechtigten Velo-Lenkerin. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, wobei sich die Radfahrerin leichte Verletzungen zuzog. Eine medizinische Versorgung durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes war nicht von Nöten. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

