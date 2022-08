Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, Altenheim - Sachbeschädigung, Zeugen gesucht

Neuried (ots)

Ein noch Unbekannter hat in der Nacht von Sonntag auf Montag ein Stück des Schlauches einer Beregnungsrolle auf einem Acker im Gewann Oberfeld beschädigt. In einem Zeitraum von 21 Uhr bis 7:30 Uhr soll der Vandale mutmaßlich mithilfe eines Schlagwerkzeugs den Schlauch soweit beschädigt haben, dass Wasser aus diesem austreten konnte. Infolge dessen entstand ein Sachschaden von etwa 9.000 Euro. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall oder zur Identität eines Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeipostens Neuried unter der Rufnummer 07807 95799-0 in Verbindung zu setzen.

/xo

