POL-OG: Appenweier - Leergut entwendet, Zeugen gesucht

Rastatt (ots) - In der Kehler Straße kam es am Dienstagmittag zu einem Auffahrunfall. Ein 50-jähriger Mercedes-Fahrer war hierbei gegen 13:40 Uhr auf der Kehler Straße unterwegs und beabsichtigte an der dortigen Kreuzung nach links in die Oberwaldstraße abzubiegen. Aufgrund der roten Lichtzeichenanlage bremste er seinen Wagen bis zum Stilltand ab. Dies erkannte die Fahrerin eines nachfolgenden Rettungstransportwagens offenbar zu spät, weshalb sie in das Heck des ...

