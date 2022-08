Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Auffahrunfall

Rastatt (ots)

In der Kehler Straße kam es am Dienstagmittag zu einem Auffahrunfall. Ein 50-jähriger Mercedes-Fahrer war hierbei gegen 13:40 Uhr auf der Kehler Straße unterwegs und beabsichtigte an der dortigen Kreuzung nach links in die Oberwaldstraße abzubiegen. Aufgrund der roten Lichtzeichenanlage bremste er seinen Wagen bis zum Stilltand ab. Dies erkannte die Fahrerin eines nachfolgenden Rettungstransportwagens offenbar zu spät, weshalb sie in das Heck des Mercedes prallte. Durch den Aufprall wurde der Mercedes auf einen vor ihm befindlichen Smart geschoben. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde keiner der Beteiligten verletzt. Der Rettungswagen sowie der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Infolge der Unfallaufnahme und Abschlepparbeiten wurde die Linksabbiegerspur gesperrt. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro.

