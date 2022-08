POL-OG: Appenweier - Fahrradunfall

Rust (ots) - Am Montagabend kamen sechs Personen in einem Freizeitbad in Rust in Kontakt mit Reizgas. Eine Zeugin konnte gegen 20:30 Uhr beobachten wie ein etwa 20-Jähriger das Spray in der Hand hielt. Er soll die Frau mit französischen Akzent angesprochen haben. Der Heranwachsende wurde als zirka 170 Zentimeter groß, besetzte Figur mit schwarzen lockigen, nackenlangen Haaren beschrieben. Fünf Personen konnten nach ...

mehr