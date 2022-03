Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mehrere Zigarettenautomaten aufgeflext: Polizei sucht Zeugen in Kassel und Hofgeismar

Kassel (ots)

Kassel und Hofgeismar:

Am Wochenende gingen unbekannte Täter mit einer Flex vier Zigarettenautomaten im Kasseler Stadtteil Bettenhausen und Hofgeismar an. In drei Fällen gelang es ihnen, die Automaten zu öffnen und Bargeld sowie Tabakwaren zu erbeuten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand spricht vieles dafür, dass alle Taten auf das Konto ein und derselben Täter gehen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zu den Automatenaufbrüchen geben können.

Die erste Tat hatte sich in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Husarenstraße in Hofgeismar ereignet. Mit einer Flex öffneten die unbekannten Täter den Automaten und entwendeten die darin befindlichen Tabakwaren sowie das Bargeld. Der angerichtete Sachschaden summiert sich nach Schätzung der aufnehmenden Polizisten auf ca. 5.000 Euro.

In der darauffolgenden Nacht wurde ein Zigarettenautomat an einer Hausfassade in der Lilienthalstraße in Kassel, ggü. der Söhrestraße, auf gleiche Art und Weise aufgebrochen und geleert.

Zwei weitere Taten, die sich in der vergangenen Nacht ereigneten, wurden am heutigen Montagmorgen gemeldet. Während die Täter an dem Automaten in Kassel im Eschenstruther Weg, Ecke Faustmühlenweg, Beute machten, gelang es in Hofgeismar im "Unteren Graben", ggü. der Entengasse, wegen weiterer Sicherungen am Automaten nicht, diesen aufzuflexen, sodass die Täter leer ausgingen.

Wer im Bereich der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Kassel unter Tel. 0561-9100 oder der Polizei Hofgeismar unter Tel. 05671- 99280 zu melden.

