Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Unfall vom 14. März in Wolfsangerstraße: Fußgängerin verstarb im Krankenhaus

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere am Dienstag, 15.03.22, um 10:53 Uhr unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5171110 veröffentlichte Pressemitteilung zu dem Unfall.)

Kassel-Wolfsanger: Die 82 Jahre alte Frau aus Kassel, die am vergangenen Montag in der Wolfsangerstraße bei dem Zusammenstoß mit einem Linienbus schwer am Kopf verletzt wurde, ist am Samstag in einem Kasseler Krankenhaus verstorben. Die 82-Jährige hatte an dem Montag, gegen 19:40 Uhr, an der Einmündung zur Straße Roßpfad die Wolfsangerstraße überquert. Dabei hatte sie der 44 Jahre alte Fahrer des stadteinwärts fahrenden Linienbusses mit dem Fahrzeug frontal erfasst, woraufhin sie auf die Straße stürzte und schwer verletzt wurde. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern weiterhin an und werden bei der EG 6 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.

