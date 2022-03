Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Außenspiegel von drei Autos abgetreten: Wachpolizisten nehmen Trio bei Fahndung dank Zeugen fest

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor: Dank zweier Zeugen ist der Polizei in der Nacht zum Sonntag die schnelle Festnahme von drei mutmaßlichen Randalieren gelungen. Die beiden Passanten hatten die drei Männer dabei beobachtet, wie sie in der Weserstraße, in Höhe der Hausnummer 18, abwechselnd die Spiegel von einem VW Touran, einem Audi A 4 und einer Mercedes C-Klasse durch Tritte beschädigten. Die Zeugen riefen daraufhin sofort die Polizei an. Bei der umgehend eingeleiteten Fahndung gelang einer Streife der Wachpolizei wenige Augenblicke später die Festnahme von drei Tatverdächtigen an der Kreuzung zur Ysenburgstraße. Bei ihnen handelt es sich um zwei 21-Jährige aus Kassel und einen 24-Jährigen, der momentan keinen festen Wohnsitz hat. Alle drei waren merklich alkoholisiert und hatten über eine Promille Alkohol in der Atemluft. Einer der beiden 21-Jährigen wurde nach der Feststellung seiner Identität und der Einleitung eines Strafverfahrens gegen ihn vor Ort wieder auf freien Fuß gesetzt. Die ebenfalls zum Ort des Geschehens geeilten Streifen des zuständigen Polizeireviers Nord brachten den wohnsitzlosen 24-Jährigen und den anderen 21-Jährigen, bei dem eine kleinere Menge Haschisch gefunden wurde, auf die Dienststelle. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und der Zahlung einer Sicherheitsleistung durch den 24-Jährigen wurden beide anschließend von dort entlassen. Alle drei Tatverdächtigen müssen sich nun wegen Sachbeschädigung, der eine 21-Jährige zudem wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

