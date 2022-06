Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven für das Wochenende 24.-26.06.22

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven (ots)

Tankbetrug und Fahren ohne Fahrerlaubnis Nach einem gemeldeten Tankbetrug an einer Tankstelle in der Gökerstraße am Freitagmorgen, gegen 06:00 Uhr, konnte bei der Sachverhaltsaufnahme anhand der vorhandenen Videoaufnahmen der Täter eindeutig identifiziert werden. Den eingesetzten Beamten war zudem bekannt, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zwei Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Verkehrsunfall durch Anhänger Am Freitagmittag, gegen 12:55 Uhr, löste sich ein angekuppelter Anhänger vom ziehenden Pkw während eines Abbiegevorgangs auf dem Mühlenweg in Wilhelmshaven. Dabei rollte der Anhänger gegen einen geparkten Pkw und verursachte Sachschaden. Der Sachschaden wird auf ca. 800,-Euro geschätzt. Raub auf Tankstelle Am Sonntag, gegen 03:20 Uhr, betraten zwei maskierte männliche Personen eine Tankstelle in der Gökerstraße in Wilhelmshaven. Einer der Täter hielt dem im Verkaufsraum stehenden Kassierer ein Obstmesser vor. Der Kassierer sei dann sofort hinter dem Tresen geflüchtet und habe den Notrufknopf betätigt. Das habe er den Tätern dann gesagt. Daraufhin habe einer der Täter ins Regal gegriffen und mehrere Falschen Alkohol herausgenommen. Beide seien dann zu Fuß geflüchtet. Die Täter werden wie folgt beschrieben: 180cm groß, 30-35 Jahre alt, blonde kurze Haare, dunkle Bekleidung, schwarzes Tuch oder T-Shirt über Mund und Nase gezogen. Vom zweiten Täter ist nur bekannt, dass er ebenfalls mit einem schwarzen Tuch oder T-Shirt den Mund und die Nase bedeckt hatte. Brand einer Außenfassade Am Samstag, gegen 11:40 Uhr, gehen bei der Polizeileitstelle in Oldenburg mehrere Hinweise über eine starke Rauchentwicklung im Bereich der Weserstraße, Luisenstraße in Wilhelmshaven ein. Letztendlich kann in der Rüderstraße festgestellt werden, dass dort die Außenfassade einer dort leerstehenden Lagerhalle brennt. Der Löschzug der Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven trifft nahezu gleichzeitig mit der Polizei ein. Unterstützt werden die Löscharbeiten durch die freiwillige Feuerwehr Bant. Der Brand konnte um 12:14 Uhr gelöscht werden. Bisherigen Ermittlungen zur Folge ist der Brand im Bereich von dort installierten Wechselrichtern einer Photovoltaikanlage entstanden und auf die Wellblechfassade übergeschlagen. Zur Höhe des entstandenen Schadens können noch keine Angaben gemacht werden. Die Brandermittlungen wurden aufgenommen und dauern noch an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell