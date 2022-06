Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel

Varel (ots)

Auseinandersetzung zwischen mehreren Familienangehörigen in Zetel Am Freitagnachmittag, 24.06.2022, kam es in Zetel zu einem Streit zwischen mehreren Familienmitgliedern. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung gerieten die Personen derartig aneinander, dass es zu wechselseitigen Körperverletzungen kam, bei denen drei Personen in einem Alter von 22, 24 und 35 Jahren verletzt wurden. Zu den Verletzungen können derzeit keine näheren Angaben gemacht werden. Nach ersten Zeugenangaben soll es bei dieser Auseinandersetzung u.a. zur Schussabgabe mit einer Schreckschusswaffe gekommen sein. Bei den ersten Anschlussmaßnahmen konnten im Rahmen einer gerichtlich angeordneten Durchsuchung u.a. eine Schreckschusswaffe sichergestellt werden. Durch das schnelle Reagieren der Anwohner konnten Polizei- und Rettungskräfte unverzüglich am Einsatzort eintreffen; ein 22-jähriges Familienmitglied wurde noch vor Ort vorläufig festgenommen. Die Person wurde inzwischen wieder aus dem Gewahrsam entlassen. Die Hintergründe und Gesamtumstände werden derzeit abgeklärt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell