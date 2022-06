Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Motorradfahrerin

Jever (ots)

Am Donnerstag, 23.06.22, gegen 18:40 Uhr, kam es in der Wittmunder Straße in Jever zu einem Verkehrsunfall. Vor einer Rotlicht zeigenden Bedarfsampel in Höhe der Einmündung Ziegelhofstraße mussten mehrere Fahrzeuge anhalten. Zwei nachfolgende Motorradfahrer bemerkten dies zu spät und fuhren auf einen vor ihnen haltenden Pkw auf. Beide Motorradfahrer kamen hierdurch zu Sturz. Der 18-jährige Motorradfahrer blieb unverletzt, die 16-jährige Motorradfahrerin wurde leicht verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge wurden bei dem Verkehrsunfall zum Teil erheblich beschädigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell