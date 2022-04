Polizei Köln

POL-K: 220423-1-LEV Alkoholisierter Autofahrer fährt in Menschengruppe - drei Verletzte

Köln (ots)

Am Samstagnachmittag (23. April) ist ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer (47) in Leverkusen-Steinbüchel in eine Menschengruppe gefahren und danach vom Unfallort geflüchtet.

Eine Ukrainerin (30) sowie ihre beiden Kinder (9, 11) kamen verletzt in ein Krankenhaus. Zur Schwere der Verletzungen liegen noch keine verlässliche Angaben vor. Polizisten nahmen den 47-Jährigen aufgrund detaillierter Zeugenangaben an seiner Wohnanschrift fest.

Gegen 15.30 Uhr hatte der Unfallverursacher im Kreisverkehr Steinbücheler Straße/ Von-Knoeringen-Straße mutmaßlich mit überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen schwarzen Jaguar verloren. Aktuell sichert das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln die Unfallspuren. Eine Medienanlaufstelle ist an der Unfallstelle eingerichtet. (cg/de)

