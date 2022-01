Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frau fährt gegen Haus und flüchtet

Bad Tennstedt (ots)

Einen Schaden von über 500 Euro verursachte eine 69-jährige Autofahrerin am Dienstagmittag in der Brückenstraße. Die Frau touchierte mit ihrem BMW eine Hausfassade und beschädigte zwei Schindeln der Verkleidung. In der Annahme, gegen einen Holzstapel gefahren zu sein, fuhr sie nach Hause. Der Hauseigentümer bemerkte nur wenige Minuten später den Unfall und entdeckte das Kennzeichen der Unfallflüchtigen am Haus, dass vom Auto abgefallen war. Er verständigte die Polizei. Die Polizisten trafen die Frau zu Hause an. Auch ihr kaputtes Auto stand da. Gegen sie wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

