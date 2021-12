Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schmierfinke im Klinikum

Jena (ots)

Wie durch einen zeugen am Sonntagnachmittag mitgeteilt wurde, waren Schmierfinke im Gebäude des Uniklinikums unterwegs. In der Nacht von Samstag zu Sonntag begaben sich diese ins Erdgeschoss und brachten ein verbotenes Symbol mit knapp einem Quadratmeter Größe in schwarzer Farbe an die Wand. Eine Anzeige wurde aufgenommen.

