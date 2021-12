Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bei Glätte von Straße abgekommen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Sonntagnachmittag ereignete sich ein Glätteunfall in Crossen an der Elster. Eine 39-jährige Fahrerin eines Pkw Nissan befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Hartmannsdorf. Vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit bei winterglatter Fahrbahn geriet der Pkw im Ausgang einer Rechtskurve ins Schleudern und kam in der Folge links von der Fahrbahn ab. Am Nissan entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell