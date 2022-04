Polizei Köln

POL-K: 220422-6-K Zwei Festnahmen nach versuchtem Tötungsdelikt

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 21. April, Ziffer 1

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5201243

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt:

Nach dem versuchten Tötungsdelikt von gestern in Köln-Bilderstöcken haben Kölner Spezialeinheiten am Freitagnachmittag (22. April) einen 19-Jährigen sowie einen 23-Jährigen auf dem Leipziger Platz in Nippes festgenommen. Beide Männer sollen an der Tat beteiligt gewesen sein. Gegen den 23-Jährigen hatte das Amtsgericht Köln bereits einen Haftbefehl wegen dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags erlassen. Zu einem weiteren Beschuldigten dauern die Ermittlungen noch an. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist der Rockerbezug nicht mehr anzunehmen. Der 23-Jährige soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Bei dem 19-Jährigen werden die Voraussetzungen für den Erlass eines Haftbefehls derzeit geprüft. (jk/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell