POL-K: 220422-5-BAB/SU Betrunkene Autofahrerin stößt mit BMW zusammen - Vier Menschen verletzt - Führerschein sichergestellt

Nach einem Zusammenstoß zwischen einer Mercedes A-Klasse und einem 5er BMW sind in der Nacht zu Freitag (22. April) auf der Bundesstraße 56 bei Much ein 59 Jahre alter Mann und eine 45-jährige Frau schwer verletzt worden. Die 16-jährige Tochter des BMW-Fahrers sowie die Mercedes-Fahrerin, deren Alkoholtest einen Wert von knapp 2 Promille ergab, zogen sich leichte Verletzungen zu. Einsatzkräfte ordneten bei der aus Siegburg stammenden Frau eine Blutprobe an und stellten noch am Unfallort ihren Führerschein sicher.

Nach aktuellen Erkenntnissen war die 34-Jährige gegen 22.45 Uhr gemeinsam mit ihrer Beifahrerin auf der Bundesstraße 56 in Richtung Much unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Siegburg soll sie dann bei "Rot" in die Kreuzung gefahren sein, wo sie mit dem aus Richtung A 560 kommenden BMW kollidierte. (al/as)

