Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Mehrere PKW mit Ketchup beschmiert, ein PKW zerkratzt

Schweich (ots)

In der Nacht von Samstag, dem 20.11.2021, auf Sonntag, den 21.11.2021, wurden mehrere PKW, die auf dem Parkplatz Ecke Brückenstraße / Bernhard-Becker-Straße in Schweich geparkt waren, mit Ketchup beschmiert. Des Weiteren wurde ein PKW, der auf dem Hof eines Anwesens in der Brückenstraße stand, zerkratzt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam es zu einem Schaden an mindestens zwei PKWs. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer 06502-9157-0 bei der Polizeiinspektion Schweich zu melden.

