POL-OG: Rastatt, L77a - Rauchentwicklung aus Gullyschacht

Appenweier (ots) - Eine 70-jährige E-Bike-Lenkerin verletzte sich am Montagmittag in der Ebbostraße bei einem alleinbeteiligten Sturz leicht. Die Dame wollte mit ihrem Gefährt gegen 12:30 Uhr in die Einfahrt eines Discounters abbiegen. Hierbei kam sie zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Durch die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes wurde die Velo-Lenkerin zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Klinikum gebracht. /xo Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

