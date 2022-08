Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Flucht ohne Beute - Kripo sucht Zeugen und bittet um Hinweise + Gefahren oder geschoben? + Scooterfahrer unter Drogeneinfluss + Haftbefehle vollstreckt - Festnahmen nach Personenkontrollen

Marburg - Flucht ohne Beute - Kripo sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Am Sonntag, 07. August, um etwa 13 Uhr, flüchtete ein Mann nach einem versuchten Überfall aus einer Bäckereifiliale in der Biegenstraße gegenüber vom Kino zu Fuß in Richtung Erlenring. Der Mann, vermutlich deutscher Herkunft, ist ca. 30 Jahre alt, etwa 175 Meter groß und hat dunkelblonde Haare. Er trug eine schwarze Basecap, eine schwarze Sonnenbrille, schwarzes T-Shirt mit gelber Aufschrift, schwarze Jeans und ebenfalls schwarze Sneaker. Er hatte die Bäckerei betreten, die beiden Angestellten mit einem Messerbedroht und in akzentfreiem Deutsch Geld gefordert. Einem Angestellten gelang es, die Polizei zu informieren. Letztlich flüchtete der Gesuchte ohne Beute. Die Angestellten blieben unverletzt. Wer kann aufgrund der Beschreibung Hinweise geben, die zur Identifizierung des Mannes beitragen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Wolfgruben - Gefahren oder geschoben?

Ein Anrufer meldete der Polizei, dass zwei Personen beim Herumfahren mit einem Motorroller stürzten. Die Polizei fand aufgrund der abgegebenen Beschreibung den mutmaßlichen Rollerfahrer, der zudem leichtere Verletzungen hatte. Der 28-Jährige gab allerdings an, seinen erst kürzlich erworbenen Roller geschoben zu haben und dabei gestürzt zu sein. Nach einem positiven Alkotest mit über 1,5 Promille und Absprache mit der Staatsanwaltschaft stellte die Polizei den Zündschlüssel sicher und veranlasste eine Blutprobe. Die Polizei sucht jetzt weitere Zeugen sowie eventuell gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. Wer hat in der Nacht zum Freitag, 06. August, gegen 02 Uhr in Wolfgruben das Umherfahren eines Motorrollers gesehen oder gehört? Wer kann Angaben zu dem oder den Fahrern oder Mitfahrern machen? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Stadtallendorf - Scooterfahrer unter Drogeneinfluss

Am Sonntag, 07. August, um etwa 14 Uhr beendete die Polizei Stadtallendorf auf der Hauptstraße eine Fahrt mit einem E-Scooter, weil der 34 Jahre alte Fahrer unter Drogeneinfluss stand und das Gefährt offenbar nicht versichert war. Der Drogentest hatte auf THC reagiert, sodass die Polizei zusätzlich eine Blutprobe veranlasste.

Marburg - Haftbefehle vollstreckt - Festnahmen nach Personenkontrollen

Die Polizei nahm nach erfolgten Personenkontrollen in der Innenstadt zwei Männer fest, gegen die Haftbefehle vorlagen. Bereits am Donnerstag, 04. August, um 14.40 Uhr, kontrollierte eine Fußstreife an der Mensa insgesamt neun Personen. Am Ende der Kontrolle kam der Zehnte, ein 34 Jahre alter Mann ohne festen Wohnsitz hinzu. Auch ihn überprüfte die Polizei und stellte dabei fest, dass gegen ihn insgesamt vier verschiedene Haftbefehle vorlagen. Der Mann befindet sich nach seiner daraufhin erfolgten Festnahme mittlerweile in der Justizvollzugsanstalt. Die zweite Festnahme erfolgte am Samstag, 06. August, um 03 Uhr, vor dem Marburger Hauptbahnhof. Gegen den dort kontrollierten 23 Jahre alten Mann lagen zwei Haftbefehle vor. Freunde, die für ihn die geforderten Beträge und Verfahrenskosten beglichen, bewahrten ihn letztlich vor der Haft.

