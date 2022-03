Polizei Hagen

POL-HA: Gefährliche Körperverletzung im Stadtgarten

Hagen-Wehringhausen (ots)

Kurz nach Mitternacht kam es am Freitag (25.03.2022) im Stadtgarten in der Nähe des Ehrenmals zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 46-Jähriger gab an, von zwei unbekannten Personen geschlagen worden zu sein. Der Hagener sei mit einem Nachbarn vor sich hin fluchend durch den Stadtgarten gelaufen und dann plötzlich angegriffen worden. Als er am Boden lag, hätten die Personen ihn mit Fäusten geschlagen und auf ihn eingetreten. Einer der männlichen Täter trug einen weißen Kapuzenpullover, die andere Person konnten der 46-Jährige und sein Nachbar nicht weiter beschreiben. Der Hagener war leicht verletzt und wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen. Die Polizei suchte im Stadtgarten nach den Tatverdächtigen und traf auf einen 23-Jährigen sowie einen 22-Jährigen, der einen weißen Kapuzenpullover trug. Die Beamten kontrollierten die beiden Hagener. Sie stritten ab, mit der Tat in Verbindung zu stehen. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei Hagen bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell