POL-OG: Lahr - Ingewahrsamnahme nach Ruhestörung

Lahr (ots) - Auf der Mietersheimer Hauptstraße kam es am Dienstagmorgen nach einer Vorfahrtsmissachtung zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einer 63-jährigen Fahrradfahrerin. Ein 58-jährige BMW-Lenker befuhr hierbei gegen 6:30 Uhr die Otto-Hahn-Straße in Richtung Mietersheim. Beim Abbiegevorgang nach links in die Mietersheimer Hauptstraße kollidierte er mit der vorfahrtsberechtigten Velo-Lenkerin. Es kam zu einem ...

mehr