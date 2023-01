Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vorfahrtsunfall im Kreisel

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am späten Montagabend wurden zwei PKW bei einem Vorfahrtsunfall in der Industriestraße stark beschädigt. Ein von einem Firmenparkplatz in den Kreisel einfahrender PKW-Fahrer missachtete die Vorfahrt eines im Kreisel fahrenden PKW, so dass es zum Zusammenstoß kam. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 7000 Euro. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da an dem Fahrzeug auch die Airbags auslösten, wurde durch einen automatisierten Notruf der Rettungsdienst verständigt. Da bei dem Zusammenstoß jedoch keiner der Beteiligten verletzt wurde, war eine medizinische Versorgung nicht erforderlich. Neuere Fahrzeuge werden jetzt vermehrt mit automatischen Unfallmeldesystemen ausgestattet. |pirok

