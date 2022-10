Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Expertenvortrag zum Thema Einbruchsschutz

Heinsberg (ots)

Ein Wohnungseinbruch ist für die Betroffenen oft ein Schock. Viele Opfer empfinden das Eindringen in die Privatsphäre als besonders belastend. Neben dem reinen Sachschaden und dem eventuellen Verlust von unersetzbaren Erinnerungsstücken, fühlen sich viele von ihnen in den eigenen vier Wänden nicht mehr wohl. Unsicherheit und Ängste nach einem Einbruch belasten die Opfer oft noch lange nach der Tat. Zu Beginn der dunklen Jahreszeit steigt das Risiko Opfer eines Wohnungseinbruchs zu werden.

Die Kriminalprävention der Kreispolizeibehörde Heinsberg hält am landesweiten Aktionswochenende "Riegel vor" zum Schutz vor Wohnungseinbruch einen Vortrag und berät zu mechanischen und elektronischen Sicherungsmöglichkeiten von Haus, Wohnung und Grundstück.

Diese Veranstaltung findet statt am Freitag, 28.10.2022, um 16 Uhr, in der Beratungsstelle der Kriminalprävention, Schafhausener Straße 52, in 52525 Heinsberg.

Alle interessierte Bürger*innen können kostenfrei an diesem Vortrag teilnehmen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher ist eine vorherige Anmeldung zwingend erforderlich. Diese kann ab sofort unter der Telefonnummer 02452 / 920-5555 (Anrufbeantworter) erfolgen. Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, eine Anmeldung per Email an praevention.heinsberg@polizei.nrw.de zu senden. Bitte bei der Anmeldung die Kontaktdaten und die Anzahl der teilnehmenden Personen angeben. Zudem würden wir Sie bitten, am Veranstaltungstag einen aktuellen Coronatest durchzuführen, um die anderen Teilnehmenden zu schützen.

