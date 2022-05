Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern, BMW entwendet und ausgeschlachtet

Böse überrascht wurde auch der Halter eines BMW 5er aus Ostbevern am Sonntagmorgen. Anders als in Telgte wurde sein Fahrzeug zunächst komplett entwendet. Die Polizei hat Hinweise, dass die Täter dazu die keyless-go-Funktion manipulierten. Das Fahrzeug, das auf der Westbeverner Straße gestanden hatte, wurde nur wenige hundert Meter weiter an der Kläranlage wieder aufgefunden. Die Diebe hatten dort offenbar gezielt elektronische Bauteile ausgebaut und dabei erheblichen Schaden an der Karosserie angerichtet. Das Fahrzeug wurde zur Spurensicherung sichergestellt. In derselben Nacht gab es zwei ähnliche Fälle in Telgte. Die Polizei in Warendorf, T.: 02581-94100 nimmt Hinweise auch über Email entgegen.

