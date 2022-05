Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte, BMW-Fahrzeugteile entwendet

Warendorf (ots)

Eine böse Überraschung erlebten zwei Halter von Fahrzeugen der Marke BMW am Sonntagmorgen in Telgte. Ihre Fahrzeuge waren offenbar gezielt von Dieben ausgesucht worden, um daraus Fahrzeugteile zu entwenden. In der Plinderheide drangen die Täter auf bisher nicht geklärte Weise in ein BMW 2er Cabrio ein. Aus diesem Fahrzeug wurden u.a. das Lenkrad und ein Navigationsgerät entwendet. Die Bordelektronik bauten die Diebe aus einem BMW 5er aus, der auf dem Bernsmeyerweg abgestellt war. In derselben Nacht gab es einen ähnlichen Fall in Ostbevern. Die Polizei in Warendorf, T.: 02581-94100 nimmt Hinweise auch über Email entgegen.

