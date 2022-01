Polizei Düsseldorf

POL-D: Düsseldorf - Demonstration im Innenstadtbereich - Starke Polizeipräsenz - Spürbare Verkehrsbeeinträchtigungen - Versammlungen verliefen weitgehend friedlich und störungsfrei

Düsseldorf (ots)

Samstag, 15. Januar 2022, 15:00 bis 18:22 Uhr

Mit einer deutlichen Präsenz von Einsatzkräften begleitete die Polizei ab dem heutigen Nachmittag eine Demonstration durch mehrere Stadtteile der Landeshauptstadt. Während des Aufzuges kam es zu temporären Verkehrsbeeinträchtigungen.

Der Demonstrationszug mit über 7.000 Personen setzte sich gegen 15.45 Uhr vom Johannes-Rau-Platz in Bewegung. Dieser führte, begleitet durch eine starke Polizeipräsenz, durch die Innenstadt, um dann wieder am Johannes-Rau-Platz zu enden. Einsatzkräfte des Ordnungsdienstes der Stadt Düsseldorf und der Polizei mussten zahlreiche Teilnehmer dieser Demonstration immer wieder auf die Einhaltung der Abstände und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes hinweisen. Nach derzeitigem Stand wurden in mehreren Dutzend Fällen von Unbelehrbaren Personalien festgestellt und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ein Teilnehmer wurde durch Einsatzkräfte in Gewahrsam genommen, da bei ihm während der Kontrolle nach einem Verstoß gegen die Maskenpflicht ein Messer gefunden wurde. Er wurde aus der Versammlung ausgeschlossen und eine Strafanzeige geschrieben. Ein großer Teil der Demonstranten hielt sich an die Maskenpflicht beziehungsweise beachtete die geforderten Abstände. "Selbst wenn man seine Kritik an Maßnahmen Ausdruck verleihen will, sollte man mit Rücksicht auf seine Mitmenschen die Schutzmaßnahmen einhalten. Abstand zu halten und einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen sind von jedem zu erwarten", so der Leiter des heutigen Einsatzes Polizeidirektor Thorsten Fleiß.

Die Versammlung verlief weitgehend störungsfrei und friedlich. Bedingt durch die hohe Anzahl von Teilnehmern kam es zeitweilig zu erheblichen Verkehrsstörungen. Diese konnten jedoch durch entsprechende Verkehrsmaßnahmen der Einsatzkräfte im Rahmen gehalten werden. Die Versammlung wurde durch den Versammlungsleiter um 18:22 Uhr für beendet erklärt.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell