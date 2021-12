Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrt unter Drogeneinfluss (Apolda, Müllerstraße - 18.12.21, 20:10 Uhr)

Apolda, Müllerstraße (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Samstagabend gegen 20:10 Uhr in der Müllerstraße in Apolda stellten die Beamten fest, dass Fahrerin, Anfang 40, eines Pkw Skoda unter Einfluss von Rauschgift bzw. von Amfetaminen stand. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt.

