Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Versuchter Einbruchsdiebstahl/ Zeugen gesucht

Übach-Palenberg-Boscheln (ots)

Am 13. Oktober (Donnerstag), hörte ein Anwohner der Rochusstraße laute Geräusche aus dem Innenhof seines Hauses. Als er nach dem Rechten sah, bemerkte er drei dunkel gekleidete Personen. Er macht durch Rufen auf sich aufmerksam, woraufhin die Personen in einen weißen Pkw stiegen und davonfuhren. Am Türrahmen seiner Eingangstür waren Hebespuren feststellbar. Zur Klärung der Tat bittet die Polizei Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Zudem können Sie Hinweise auch über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

