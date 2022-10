POL-HS: Suche nach vermisster Jugendlicher

Hückelhoven-Baal (ots) - Mehrere Kisten Wein waren offenbar die Beute unbekannter Täter, die diesen aus dem Inneren eines Aufliegers stahlen, der an der Benzstraße stand. Die Tat wurde in der Nacht zum 12. Oktober (Mittwoch) begangen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

