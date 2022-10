POL-HS: Wein gestohlen

Übach-Palenberg (ots) - Zwischen 14 Uhr am Dienstag (11. Oktober) und 14.50 Uhr am Mittwoch (12. Oktober) drangen bislang unbekannte Personen in ein Wohnhaus an der Josef-van-der-Velden-Straße ein. Sie durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen und montierten einen Fernseher ab, den sie jedoch zurückließen. Was die Täter entwendeten wird zurzeit ermittelt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

