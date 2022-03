Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebstahl eines geparkten Autos in Rheindahlen

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag, 7. März, an der Dortansstraße einen weißen Toyota Avensis gestohlen.

Die Tat ereignete sich zwischen Sonntagabend, 20.30 Uhr, und Montagmorgen, 12.30 Uhr. Laut Zeugenangaben hatte das Fahrzeug ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt gestanden. Dabei handelt es sich um einen elf Jahre alten weißen Toyota Avensis, der am Heck mit zwei Aufklebern versehen ist und eine Beschädigung an einem der Rücklichter hat.

Die Polizei nimmt Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (jn)

