Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Leicht verletzt nach Alleinunfall

Heinsberg (ots)

Auf der Borsigstraße ereignete sich am Donnerstag, 13. Oktober, gegen 22.20 Uhr, ein Verkehrsunfall. Ein 47-jähriger Mann aus Heinsberg fuhr mit seinem Pkw auf der Borsigstraße in Richtung Industrieparkstraße. Nachdem er rechtsseitig den Bordstein touchierte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen das Eingangstor eines Firmengeländes. Durch den Unfall verletzte er sich leicht und wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Da der Verdacht besteht, dass der Unfallfahrer unter der Einwirkung alkoholischer Getränke stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell