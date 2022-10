Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unfall zwischen Pkw und Fahrradfahrerin

Wassenberg (ots)

Ein 60-jähriger Mann aus Wassenberg fuhr am Freitag (14. Oktober), gegen 5.15 Uhr, mit seinem Pkw auf der Straße Am Stern aus Richtung Wassenberg kommend in Richtung Wildenrath. An der Kreuzung Heesweg beabsichtigte er, nach rechts auf diesen abzubiegen, um in Richtung Wildenrather Straße weiterzufahren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einer 50-jährgen Fahrradfahrerin, die auf dem Radweg der Straße Am Stern in Richtung Wassenberg unterwegs war. Durch den Unfall wurde die Fahrradfahrerin schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht werden, wo sie stationär verblieb. Nach ersten Erkenntnissen verletzte sich der Pkw Fahrer nicht.

