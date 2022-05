Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Unbekannte Täter wurden am Samstag gegen 03:20 Uhr durch ein Alarmsystem bei einem Einbruch gestört. Die Unbekannten schlugen die Scheibe zu Verkaufsräumen an der Gladbecker Straße ein. Als das Alarmsystem auslöste, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Ob die Täter Beute machen konnten steht noch nicht fest.

Am frühen Sonntagmorgen schlugen unbekannte Täter ein Loch in die Schaufensterscheibe eines Ladenlokals an der Hochstraße. Die Täter nahmen nach ersten Erkenntnissen mehrere Brillen mit. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Haltern am See

Mit Münzsammlungen und Schmuck flüchten unbekannte Täter nach einem Einbruch am Freitagvormittag. Um in das Haus an der Sankt-Ingbert-Straße zu gelangen, brachten die Täter eine Terrassentür und eine weitere innenliegende Tür auf. Anschließend durchsuchten sie die Räume nach Diebesgut.

Herten

Am Samstag kurz nach Mitternacht gelangten unbekannte Täter auf das Dach eines Supermarktes an der Josefstraße. Einer der Täter gelangte über ein Oberlicht ins Gebäude und öffnete anschließend für einen zweiten Täter eine Lieferantentür. Die Täter entwendeten Grillfleisch, Kosmetikartikel und Tabakwaren. Als gegen 03:45 Uhr die ersten Mitarbeiter am Supermarkt eintrafen, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Dabei ließen sie einen Teil der Beute vor Ort zurück.

Gladbeck

Bereits am Freitagmittag nutzten unbekannte Täter ein auf Kipp stehendes Fenster um in ein Schlafzimmer an der Vehrenbergstraße zu gelangen. Während des Einbruchs war die Bewohnerin zuhause. Die Täter durchsuchten das Schlafzimmer nach Beute. Sie nahmen diversen Schmuck mit und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zwischen Freitagnachmittag und Samstag kurz nach Mitternacht verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Wohnung an der Roßheidestraße. Aus dem Schlafzimmer nahmen sie Schmuck und Bargeld mit.

Am Freitag oder am Samstagmorgen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Ladenlokal am Kirchplatz. Im Objekt wurde eine Glasvitrine geöffnet. Zur Beute konnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Täter flüchteten unerkannt.

Recklinghausen

Am Freitag, gegen 21:10 Uhr, bemerkte ein aufmerksamer Zeuge zwei unbekannte Tatverdächtige in der Wohnung seines Nachbarn am Kurfürstenwall. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Wohnungstür eingetreten, um sich Zutritt zu verschaffen. Ob etwas entwendet wurde konnte noch nicht gesagt werden. Personenbeschreibungen: 1. Tatverdächtiger: männlich, ca. 20 - 25 Jahre, 180 cm, kräftig, weißes T-Shirt, schwarze Umhängetasche 2. Tatverdächtiger: männlich, ca. 20 - 25 Jahre, 180 cm, hellblondes Haar, grünes Oberteil

Zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag nutzten Unbekannte ein auf Kipp stehendes Fenster um in Firmenräume an der Feldstraße zu gelangen. Die Täter nahmen Bargeld und mehrere Fahrzeugschlüssel mit. Weitere Beute wurde zwar bereitsgelegt, aber aus unbekannten Gründen nicht mitgenommen. Außerdem sollen die Täter vor Ort Getränke konsumiert haben.

Am Sonntagabend hebelten Unbekannte ein Fenster zu einer Erdgeschosswohnung Am alten Brauhaus auf. Die Täter durchsuchten die Räume zwar nach Beute, nahmen aber nach ersten Erkenntnissen nichts mit.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell