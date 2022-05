Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Fahndung nach Taschendiebstahl mit Foto

Recklinghausen (ots)

Am Vormittag des 04.02.2022 wurde einer 80-jährigen Hertenerin die Geldbörse samt EC-Karte in einem Supermarkt an der Feldstraße entwendet. Mit dieser Karte hob ein unbekannter Mann Geld an einem Geldautomaten ab. Dabei konnten Fotos des Tatverdächtigen gemacht werden.

Die Polizei benötigt Hinweise auf die Identität des Mannes. Ein Foto des Tatverdächtigen finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/80103

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

