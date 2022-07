FW-F: Person aus verrauchter Wohnung gerettet

Frankfurt am Main - Bockenheim (ots) - Am frühen Morgen brannte in einer Kleingartenanlage in Bockenheim eine Gartenhütte. Um kurz nach vier Uhr am Morgen des 7. Juli ging bei der Zentralen Leitstelle der Feuerwehr Frankfurt der erste Notruf über Feuerschein im Bereich einer Kleingartenanlage am Knöterichweg ein. Nur wenige Minuten später war die Feuerwehr vor Ort. Bei Eintreffen brannte eine Gartenhütte in voller ...

