Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bei Alleinunfall gegen Baum gefahren

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am frühen Dienstagmorgen wurde eine 53-jährige Autofahrerin aus dem Donnersbergkreis bei einem Alleinunfall auf der Landesstraße 386 leicht verletzt. Die Frau befuhr die Landesstraße in Richtung Rockenhausen, kam aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, fuhr circa 250 Meter über eine Wiese und prallte dort dann gegen einen Baum. Da sie eigenen Angaben zufolge zunächst bewusstlos war, konnte sie erst knapp eineinhalb Stunden später einen Notruf absetzen. Die Fahrerin erlitt eine Kopfplatzwunde und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15000 Euro. Das Fahrzeug wurde zunächst mit einem Traktor auf die Straße gezogen und konnte dann abgeschleppt werden. An dem Einsatz waren der Rettungsdienst, die Feuerwehr Rockenhausen sowie die Polizei beteiligt. |pirok

