Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220321-1-pdnms Geschwindigkeitsüberwachung Motorradfahrer

Felde / Aukrug, Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Am Samstag, den 19.03.22 hat das Polizeibezirksrevier Rendsburg bei bestem Wetter eine Geschwindigkeitsmessung im Bereich der Gemeinde Felde, Jägerslust, K 67 Richtung Bredenbek bzw. Achterwehr durchgeführt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt hier gem. §3 StVO 100 km/h. Dabei wurden 13 durch Motorradfahrer begangene Geschwindigkeitsüberschreitungen beweiskräftig festgestellt. Trauriger Spitzenreiter war dabei ein Kradfahrer aus dem Kreis Plön, der mit 197 km/h gemessen werden konnte. Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 1400EUR, ein Fahrverbot von 3 Monaten sowie 2 Punkte in Flensburg.

An diesem Tag fuhren noch ein weiterer Motorradfahrer an derselben Stelle in ein 3 monatiges Fahrverbot, 3 Motorradfahrer erwartet ein einmonatiges Fahrverbot.

Am Sonntag, den 20.03.22 hat das Polizeibezirksrevier Rendsburg abermals bei schönen Wetter im Bereich Aukrug-Bünzen, B 430 in Richtung Hohenwestedt / Neumünster gemessen. Hier wurde die zulässige Geschwindigkeit vor Jahren aufgrund schwerster Verkehrsunfälle durch Verkehrszeichen auf 80 km/h begrenzt.

Kurz vor 11 Uhr wurde dann ein Motorradfahrer mit seiner Yamaha gemessen. Er erzielte hier eine gemessene Geschwindigkeit von 191 km/h. Auch ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 1400EUR, ein Fahrverbot von 3 Monaten sowie 2 Punkte in Flensburg.

