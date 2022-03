Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 220318-2-pdnms Gebäudebrand in Rendsburg

Rendsburg (ots)

Am 18.03.2022 gegen 11.15 Uhr kam es zu einem Gebäudebrand in der Fockbeker Chaussee in Rendsburg, durch das Feuer musste eine Betreuerin in der Wohnanlage mit leichten Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus verbracht werden.

In dem Haus befanden sich insgesamt 12 Personen, bis auf die Betreuerin blieben alle Personen unverletzt.

Ein Bewohner wurde noch kurz nach dem Brand gesucht, dieser wurde mittlerweile aber von der Polizei in einer Nachbarstraße angetroffen.

Die Feuerwehr ist derzeit noch dabei, den Brand zu löschen.

Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden, sobald das Feuer gelöscht ist, wird die Kriminalpolizei Rendsburg die Ermittlungen aufnehmen.

Zur Schadenshöhe können derzeit auch noch keine Angaben gemacht werden.

Zwischen der Fockbeker Chaussee / Schleswiger Chaussee und der Fockbeker Chaussee / Sandweg ist die Straße voll gesperrt, der Verkehr wird abgeleitet.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell