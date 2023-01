Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrüche in drei Handyshops - Polizei prüft Tatzusammenhänge

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (MK) - In der vergangenen Mittwochnacht (25.01.) haben bislang unbekannte Täter Einbrüche in drei Mobilfunkgeschäfte im Kreis Gütersloh verübt.

Zunächst nahmen Zeugen in Versmold gegen 04.05 Uhr ein lautes Knallgeräusch wahr. Als die Einsatzkräfte der Polizei vor Ort eintrafen, stellten sie an einem Handyshop in der Berliner Straße eine zerstörte Eingangstür fest. Im Verkaufsraum durchsuchten die Einbrecher augenscheinlich mehrere Ladenschränke. Nach einer ersten Einschätzung wurden einige Vorführgeräte (Dummys) gestohlen.

Gegen 04.30 Uhr wurde erneut die Polizei Gütersloh über einen Einbruch informiert. Diesmal war ein Handyshop in Harsewinkel das Ziel. Hier schlugen die Täter das Schaufenster ein und gelangten anschließend in den Laden. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden aus dem Geschäft an der Straße Alter Markt eine Vielzahl an Dummys, aber auch einige funktionsfähige Mobiltelefone gestohlen.

Einen dritten Einbruch meldeten Zeugen gegen 05.15 Uhr in Rheda-Wiedenbrück. Die unbekannten Diebe zerstörten dort zunächst das Schaufenster des Geschäfts an der Straße Klingelbrink. Aus dem Verkaufsraum ließen die Täter diverse Mobiltelefone mitgehen und flüchteten anschließend. Zeugen beobachteten vier dunkel gekleidete, männliche Tatverdächtige. Diese seien in der Folge mit einem dunklen BMW in Richtung Auf der Schanze davongefahren.

Derzeitig prüfen Kriminalbeamte der Polizei Gütersloh mögliche Tatzusammenhänge.

Erst am 15.01. kam es in der Innenstadt von Gütersloh zu zwei Einbrüchen in Folge (siehe Pressebericht https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5417473). Auch hier schlugen vier Täter die Schaufenster der zwei Handyshops ein und entwendeten Smartphones und Tablets aus den Verkaufsräumen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu den Einbrüchen in Versmold, Rheda-Wiedenbrück und Harsewinkel machen? Wem sind die möglichen Tatverdächtigen und/oder das Fluchtfahrzeug aufgefallen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

