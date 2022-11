POL-NOM: Jugendliche Fußgängerin wird bei Unfall leicht verletzt

Bad Gandersheim (ots) - Echte - Hauptstraße Höhe Hausnummer 48, Donnerstag, den 24.11.2022 gegen 14.45 Uhr Zur angegebenen Uhrzeit befährt der 17-Jährige mit seinem Leichtkraftrad die Hauptstraße in Richtung Northeim. Auf Höhe der Hausnummer 48 beabsichtigt dieser nach links in die Straße Am Thie abzubiegen. Hierbei wird er von einer derzeit unbekannten Fahrzeugführerin übersehen, als diese von der Herrenwiese ...

