Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht nach Unfall mit Leichtkraftrad in Echte

Bad Gandersheim (ots)

Echte - Hauptstraße Höhe Hausnummer 48, Donnerstag, den 24.11.2022 gegen 14.45 Uhr

Zur angegebenen Uhrzeit befährt der 17-Jährige mit seinem Leichtkraftrad die Hauptstraße in Richtung Northeim. Auf Höhe der Hausnummer 48 beabsichtigt dieser nach links in die Straße Am Thie abzubiegen. Hierbei wird er von einer derzeit unbekannten Fahrzeugführerin übersehen, als diese von der Herrenwiese kommend über die Straße Am Thie auf die Hauptstraße einbiegt.

Der 17- Jährige kommt daraufhin auf der Fahrbahn zu Fall und erleidet glücklicherweise keine schwerwiegenden Verletzungen.

Die unbekannte Fahrzeugführerin setzt daraufhin mit ihrem schwarzen Volkswagen Golf die Fahrt fort, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen.

Die Fahrzeugführerin oder Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu dem gesuchten Pkw geben können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Bad Gandersheim (05382- 919200) zu melden. (kla)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell