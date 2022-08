Coesfeld (ots) - Am 12.08.2022 beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den auf der Münsterstraße in Dülmen geparkten grauen Seat einer 41-jährigen Dülmenerin und flüchtete. Bei dem Unfall wurde der Seat an der Front beschädigt. Die Beschädigungen deuten auf eine Anhängerkupplung am flüchtigen Fahrzeug hin. Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930. Rückfragen bitte an: Polizei ...

