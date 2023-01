POL-GT: 29-jähriger Mann nach Schlägerei leicht verletzt - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Aus einem Wohnhaus an der Ahornallee haben bislang unbekannte Täter im Laufe des Montags (23.01., 16.00 - 20.30 Uhr) Schmuck entwendet. Das Haus befindet sich im Bereich des Oderwegs. Derzeitigen Ermittlungen nach hebelten die Einbrecher zunächst ein Fenster am Haus auf. Nachdem sie in das Haus gelangten, haben die Täter aus den Wohnräumen einige Schmuckstücke gestohlen. Die ...

mehr