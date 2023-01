Polizei Gütersloh

POL-GT: Wohnhauseinbruch an der Ahornallee - Schmuck gestohlen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Aus einem Wohnhaus an der Ahornallee haben bislang unbekannte Täter im Laufe des Montags (23.01., 16.00 - 20.30 Uhr) Schmuck entwendet. Das Haus befindet sich im Bereich des Oderwegs. Derzeitigen Ermittlungen nach hebelten die Einbrecher zunächst ein Fenster am Haus auf. Nachdem sie in das Haus gelangten, haben die Täter aus den Wohnräumen einige Schmuckstücke gestohlen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen am Tatort oder in dessen Umgebung machen können? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell