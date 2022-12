Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld - Am Samstag, den 24.12.2022, gg. 10:10 Uhr, befuhr ein 72 jähriger Bad Hersfelder mit seinem Pedelec die Hünfelder Straße in Richtung Carl-Benz-Straße und fuhr hierbei in den dortigen Kreisverkehr ein. Ein 22 jähriger Mann aus Bebra befuhr mit seinem PKW Opel Meriva die Carl-Benz-Straße in Richtung Hünfelder Straße. Im Bereich des Kreisverkehrs übersah der PKW Fahrer den vorfahrtsberechtigten Pedelec-Fahrer im Kreisverkehr und es kam zum Unfall. Der Pedelec-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von insgesamt 350 Euro.

Bad Hersfeld - Am Donnerstag, den 22.12.2022, zwischen 09.15 Uhr und 10.00 Uhr parkte eine 22 jährige Bad Hersfelderin ihren grünen PKW Mazda auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Im genannten Tatzeitraum wurde der PKW Mazda von einem unbekannten Unfallverursacher auf Höhe der Beifahrertür beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle ohne seinen Verpflichtungen als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand Sachschaden von ca. 500 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher bitte unter der Telefonnummer 06621/932-0 an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Schenklengsfeld - Am Freitag, den 23.12.2022, gg. 10:50 Uhr, befuhr ein 24jähriger Mann aus Bad Salzungen mit seinem PKW Ford Transit die Mörikestraße in Schenklengsfeld in aufsteigende Richtung. Beim Rangieren im dortigen Wendehammer touchierte dieser mit seinem PKW Ford Transit, einen auf Höhe der Hausnummer 15 ordnungsgemäß geparkten PKW Suzuki Ignis eines 65 jährigen Schenklengsfelders. Es entstand Sachschaden von ca. 2750 Euro.

