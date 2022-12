Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld - Am Freitag (23.12.2022) parkte eine 31-jährige Fahrzeugführerin aus Bad Hersfeld zwischen 11.30 Uhr und 12.20 Uhr ihren blauen PKW Opel Corsa ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand auf Höhe der Straße Eisfeld in Bad Hersfeld. Im genannten Tatzeitraum beschädigte ein Unfallverursacher den geparkten Pkw Opel Corsa vorne links und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne ihren Verpflichtungen als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand Sachschaden von etwa 800 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher bitte unter der Telefonnummer 06621/932-0 an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Bad Hersfeld - Am Freitag (23.12.2022)befuhr gegen 16.50 Uhr ein 84-jähriger Mann aus Niederaula mit seinem PKW VW Tiguan die Schlosserstraße, um dann nach links in die Petersberger Straße einzubiegen. Aufgrund schlechter Sichtverhältnisse übersah der Fahrer eine Fahrbahnverengung am rechten Straßenrand und überfuhr ein Verkehrszeichen. Es entstand Sachschaden von etwa 1600 Euro.

